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«Интерфакс»: Экипаж Superjet потерял связь с диспетчерами из-за молнии

  • 6.05.2019, 7:30

После попадания молнии на борту лайнера также отказала вся автоматика.

Экипаж самолета Sukhoi Superjet 100 утратил связь с диспетчерами из-за попадания молнии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника агентства, после попадания молнии также отказала вся автоматика.

«Экипаж не стал вырабатывать топливо, самолет пошел на посадку с превышением посадочной массы и большим перелетом порядка 1400 метров. В результате посадка произошла на середину полосы. Стойка шасси разрушилась, ее элементы, возможно, попали в двигатель, который загорелся», - рассказал источник.

По уточненным данным, экипаж предпринял всего одну попытку посадить самолет.

Напомним, 5 мая в московском аэропорту Шереметьево совершил экстренную посадку самолет Sukhoi Superjet 100, который летел в Мурманск. Во время посадки авиалайнер загорелся.

Сообщается, что во время жесткой посадки лайнер трижды столкнулся с взлетно-посадочной полосой.

По официальным данным Следственного комитета РФ, погиб 41 человек из 78, которые находились на борту.


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