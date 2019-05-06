Ксендз Вячеслав Борок: Получается, что закон не для всех? 6 6.05.2019, 9:47

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Вячеслав Барок

Фото: Facebook

Создается впечатление, что законы пишутся для того, чтобы государство зарабатывало на штрафах.

Настоятеля Россонского костела Святого Иосафата Кунцевича оштрафовали за «нарушение правил безопасности», так как в храме не установлена противопожарная сигнализация, сообщает «Радыё Рацыя».

Сделать это за деньги прихожан нереально, говорит ксендз Вячеслав Борок:

«Она обошлась бы нам около 10 тысяч рублей. Это, конечно, нереально. В воскресенье в костел приходит около 30-ти верующих на службу, зарплаты в регионе невелики, пенсии тоже. А сигнализация - это, конечно же, за счет прихода! Получается так, что безопасность тебе навязывается, и в этом не проявляется забота государства о человеке. Создается впечатление, что законы пишутся для того, чтобы они не выполнялись. И чтобы платили штрафы за то, что они не выполняются», - прокомментировал ситуацию ксендз Вячеслав Борок.

Ко всему, похоже на то, что законодательство работает выборочно, и его выполнение обязательно не для всех. Ксендз Вячеслав Борок вспоминает, что две недели назад в Городокском районе сгорел бывший костел - памятник деревянного зодчества, переданный православной церкви. Никакой противопожарной сигнализации там не было, и об этом никто не заботился, хотя здание было признано исторической ценностью и находится под охраной государства.