Пассажир Sukhoi Superjet снял на видео то, что происходило в салоне во время пожара 6.05.2019, 9:55

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Многие пассажиры не выполняли инструкции экипажа.

Один из пассажиров самолета «Аэрофлота» Sukhoi Superjet 100, который летел в Мурманск из Москвы, снял на видео то, что происходило в самолете во время пожара, сообщает The Insider.

Источники в Службе авиационной безопасности аэропорта Шереметьево подтверждают, что в нарушении всех инструкций, данных экипажем при аварийной посадке горящего лайнера, множество пассажиров «тормозили эвакуацию, доставая и забирая с собой ручную кладь». Об этом сообщила радиостанция «Коммерсантъ FM».

Всего на борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. СК сообщил о 41 погибшем.

5 мая самолет «Аэрофлота», летевший в Мурманск Sukhoi Superjet 100, совершил экстренную посадку в Шереметьево. По данным источника «Интерфакса», самолет подал сигнал бедствия после вылета и стал заходить на вынужденную посадку. Он не смог приземлиться с первого раза, со второй попытки ударился шасси, а затем носом о полосу и загорелся.

Ранее The Insider на условиях анонимности поговорил с опытным пилотом «Аэрофлота» и узнал, как руководство пренебрегает требованиями безопасности, почему пилоты вынуждены работать в условиях постоянного переутомления и массово перебираются в Китай.

В частности, пилот рассказывал про эксплуатацию самолетов модели Sukhoi Superjet: «Недавно из всего парка самолетов Sukhoi Superjet — порядка 30–40 — летало меньше 10. Все остальные стояли у забора сломанные. <...> Сборка Superjet проходила в Комсомольске-на-Амуре, и при этом даже ее качество было настолько низким, что с самолетом огромные проблемы. В плане эксплуатации он безумно неэффективен. Но «Аэрофлоту» его навязывают. Проект Superjet принадлежит Путину, соответственно, вариантов не купить этот самолет нет. «Аэрофлот» недавно заказал еще 50 машин, то есть проблема будет расти, как снежный ком. Наверное, когда-то этот самолет доведут до ума, но какими средствами и какой эксплуатационной ценой?»

Напомним, в феврале этого года единственный европейский эксплуатант Sukhoi Superjet 100 — ирландский авиаперевозчик CityJet — отказался от использования российских самолетов. Семь лайнеров SSJ100, которые находились в лизинге у CityJet, выполняли рейсы Brussels Airlines, однако брюссельская авиакомпания отказалась от их аренды.

Как сообщали «Ведомости», причина отказа была в том, что самолеты долго простаивали из-за нехватки запасных частей. В «Гражданских самолетах Сухого» отвергли эту информацию, пояснив, что решают вопрос относительно SSJ-100 «связи с пересмотром бизнес-модели ирландской авиакомпании». Однако позднее в CityJet это утверждение опровергли. «CityJet как лидирующий в Европе провайдер долгосрочных лизинговых услуг, включая мокрый лизинг, не пересматривает свою бизнес-модель», — подчеркнул представитель компании, отметив, что авиаперевозчик «не занимается активным сотрудничеством с компанией «Сухой».