«Ведомости»: Отозванному из Беларуси Бабичу готовят пост в администрации Путина 23 6.05.2019, 9:59

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Михаил Бабич

Фото: tatarstan.ru

В Кремле «довольны его работой».

Решение об отзыве Михаила Бабича с должности посла России в Беларуси не связано с поставками загрязненной нефти. В Кремле довольны его работой, и теперь он может занять должность в администрации президента. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

Источник «Ведомостей» добавил, что теперь Бабич может занять пост в администрации президента и стать помощником или советником Владимира Путина.

Михаил Бабич был отозван с должности посла России в Беларуси 30 апреля. На его место Владимир Путин назначил Дмитрия Мезенцева.