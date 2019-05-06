«Ведомости»: Отозванному из Беларуси Бабичу готовят пост в администрации Путина

«Ведомости»: Отозванному из Беларуси Бабичу готовят пост в администрации Путина23
- 6.05.2019, 9:59
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В Кремле «довольны его работой».
Решение об отзыве Михаила Бабича с должности посла России в Беларуси не связано с поставками загрязненной нефти. В Кремле довольны его работой, и теперь он может занять должность в администрации президента. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.
Источник «Ведомостей» добавил, что теперь Бабич может занять пост в администрации президента и стать помощником или советником Владимира Путина.
Михаил Бабич был отозван с должности посла России в Беларуси 30 апреля. На его место Владимир Путин назначил Дмитрия Мезенцева.