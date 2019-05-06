В Литве проходит досрочное голосование на президентских выборах

В Литве проходит досрочное голосование на президентских выборах2
- 6.05.2019, 10:12
На пост президента Литвы претендуют девять кандидатов.
6 мая в Литве начинается досрочное голосование на президентских выборах и на референдуме в связи с поправкой к 12 и 55 статьям Конституции, пишет delfi.lt.
В здании Вильнюсского самоуправления жители стали собираться с самого открытия.
"Я не знаю, как потом будет с работой и личными планами", – сказала женщина, которая приехала голосовать.
По ее словам, она определилась, за кого будет голосовать. Она сказала, что интересуется политической жизнью, поэтому и в вопросе референдума определилась.
"Информации было достаточно, – сказала другая женщина, которая заметила, что вопросы референдума довольно путанные. – Вопросы слишком сложно сформулированы, особенно тяжело будет пожилым людям".
"Моей маме больше 90 лет, я очень сомневаюсь, что она одна разберется", – сказала женщина.
Она предположила, что во второй тур выйдут двое из четырех кандидатов: Гитанас Науседа, Ингрида Шимоните, Витянис Андрюкайтис и Саулюс Сквернялис.
Мужчина, который живет в Вильнюсе 10 лет, сказал, что перед голосованием советовался с другими людьми. "У нескольких человек я спросил мнение и определился", – сказал он, прибавив, что с референдумом все было сложнее, поскольку вопросы представлены неясно.
Еще одна женщина сказала, что давно определилась, за кого будет голосовать. "Я очень хочу выбрать президента", – сказала она, заметив, что в референдуме участвовать не будет. "Я не понимаю, в чем там дело", – сказала собеседница.
В воскресенье она поедет на дачу, поэтому и голосует досрочно.
"И с президентскими выборами и с референдумом все понятно. Я пришла, зная, что делать", – сказала еще одна женщина.
Досрочное голосование пройдет во всех муниципалитетах с 6 по 10 мая. Голосовать можно с 8 до 20 ч.
Главизбирком (ГИК) предупреждает, что жители, которые намерены голосовать досрочно, должны предъявить паспорт или идентификационную карту.
В день выборов, 12 мая, избиратели могут голосовать только на своих участках. Голосование также будет проходить до 20 ч., после этого начнется подсчет голосов.
На пост президента Литвы претендуют 9 кандидатов:
- социал-демократ Витнис-Повилас Андрюкайтис,
- философ Арвидас Юозайтис,
- европарламентарий Валентинас Мазуронис,
- экономист Гитанас Науседа,
- депутат Миндаугас Пуйдокас,
- депутат Наглис Путейкис,
- кандидат "крестьян", премьер-министр Саулюс Сквернялис,
- консерватор Ингрида Шимоните,
- европарламентарий Вальдемар Томашевский.
Второй тур президентских выборов состоится вместе с выборами в Европарламент 26 мая.