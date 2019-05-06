Топ-5 самых долговечных немецких авто 2 6.05.2019, 10:21

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Немецкие автомобили всегда считались эталоном качества, надежности и автотехнического прогресса.

Отличную репутацию помогли завоевать долгие годы качественного труда. Однако постепенно немцы стали сдавать свои позиции, и теперь большинство их автомобилей воспринимается просто как средство для выкачивания из владельцев денег: машины часто ломаются и требовательны в уходе, сообщает av.by.

Как бы то ни было, во все времена ездить на автомобилях производства Германии считалось и считается престижным. И если вы задались целью стать обладателем «немца», эксперты советуют обратить свое внимание на модели постарше: они не капризны в обслуживании, а мелкие ремонты не потребуют крупных затрат. Для облегчения поиска специалисты составили рейтинг самых достойных экземпляров на вторичном рынке, которые продаются по разумной цене и, несмотря на солидный возраст, прослужат своему хозяину еще долгие годы.

Audi A4 I (B5)

Данную модель автоэксперты поместили на пятую позицию в ТОПе. Первую Ауди А4 отметили за очень надежный кузов, который практически не ржавеет благодаря оцинковке, а также за силовой агрегат, способный работать без капитального ремонта около 500 000 километров.

Volkswagen Golf IV

«Гольф» четвертой генерации зачастую называют самым удачным поколением модели. При всех его достоинствах (например, комфортный салон и удобное расположение мотора) есть у этого автомобиля и недостатки. Владельцы чаще всего жалуются на небольшой клиренс, а также на высокую стоимость запчастей. Вдобавок возникают трудности с покупкой некоторых оригинальных «расходников».

Mercedes-Benz E-Class W210

Бронза «Мерседесу» досталась за двигатель, который считается лучшей разработкой инженеров Mercedes. При этом отмечается, что среди б\у «ешек» достойных вариантов практически не осталось из-за быстро ржавеющего и гниющего кузова.

Opel Astra H

«Астру Н» рекомендуют рассмотреть для покупки из-за огромного разнообразия вариантов на «вторичке». Самым удачным исполнением считаются машины с моторами объемом 1,6 или 1,8 литра и механической трансмиссией. От Astra с «роботом» советуют воздерживаться.

Opel Corsa D

Лидером по надежности среди подержанных «немцев» назвали компактный Opel Corsa D, способный беспроблемно прослужить на протяжении 200 000 км (но, как всегда, при условии качественного и своевременного обслуживания), и даже с роботизированной трансмиссией. Кроме этого, эксперты положительно отзываются об уровне безопасности автомобиля. Из недостатков: у «немца» слабая динамика, а также плохое качество лакокрасочного покрытия.