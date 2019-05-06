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Дональд Трамп: CША на 100 процентов поддерживают Израиль

  • 6.05.2019, 10:29
Работа тактической системы ПРО Израиля "Железный купол"
Фото: Getty Images

Глава Белого дома обратился к жителям Газы.

Президент США Дональд Трамп обратился в воскресенье, 5 мая, "к жителям Газы", осудив массированные обстрелы израильской территории и предупредив, что "эти террористические акты против Израиля" принесут населению сектора "только страдания", сообщает "Немецкая волна".

"Положите конец насилию и работайте над достижением мира - это возможно!" - написал глава Белого дома в Twitter, добавив, что Соединенные Штаты "на 100 процентов поддерживают Израиль в защите его граждан".


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