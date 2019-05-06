«Ребенок, закрытый в авто, исступленно кричал» 9 6.05.2019, 10:37

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4-летний сын Виталия Шевеленкова

Фото: Сергей Петрухин

Как борца с аккумуляторным заводом под Брестом задерживали на глазах у 4-летнего сына.

Как сообщает «Радыё Свабода» со ссылкой на брестских активистов, утром 5 мая был задержан противник строительства аккумуляторного завода Виталий Шевеленков.

Известный брестский блогер Сергей Петрухин в «Фейсбуке» рассказал, как происходило задержание активиста, при котором присутствовал 4-летний сын Виталия:

«Сыну Виталия Шевеленкова 4, 5 года. То, что он пережил сегодня, возможно, запомнится ему на всю жизнь.

Как рассказал сосед Роман, около 11.30 он услышал крики на улице возле дома №11 на ул. Энгельса. Через окно он увидел, как его соседа Виталия Шевеленкова заталкивают в милицейский «бобик» три милиционера и один человек в гражданском. Виталий звал на помощь, кричал: «Спасите!» В двух шагах от них стоял сын Виталия и кричал на всю улицу. Каким-то образом милиционеры отпустили Виталия и он посадил сына в свой автомобиль, который стоял рядом, закрыл дверь и бросился бежать в сторону парка Первого мая. «Бобик» поехал за ним.

Ребенок, закрытый в авто, исступленно кричал.

Через несколько минут авто открыла жена Виталия. К ней в квартиру зашел непонятный лысый человек и сказал, что у них в машине плачет ребенок. Он отказался представляться и очень быстро сбежал. Примерно в это же время сосед Роман услышал, как кто-то из милиционеров доложил по рации, что Виталия задержали по 17.1 и отвезли в Ленинский РОВД.

Заместитель начальник УВД Брестского облисполкома Геннадий Войтович может доложить наверх о еще одной «шикарной операции» своих опричников.

Жена отнесла Виталию передачу. Она говорила, что сын видел, как отца по ноге ударила дверь «бобика» и спрашивал у матери, несет ли она отцу лекарства для ноги.

Мне вот интересно, Геннадию Войтовичу, случайно, не нужно подлечить голову? Ведь в последнее время она у него очень плохо работает.

Виталий Шевеленков является противником аккумуляторного завода и на данный момент находится на больничном по уходу за сыном».

Жена Виталия Шевеленкова Анна подтвердила журналистам слова блогера Петрухина. По ее словам, маленький сын очень переживает, он говорит, что видел, как отца по ноге сильно ударили дверцей милицейской машины. В милиции жене задержанного сказали, что она может обжаловать действия милиционеров в прокуратуре, а там в свою очередь сообщили, что жалобу смогут зарегистрировать только 10 мая, когда закончатся длинные выходные.

Напомним, 5 мая на площади Ленина в Бресте в очередной раз собрались люди. Такие встречи проходят здесь каждое воскресенье с 25 февраля 2018 года.

Как рассказал правозащитник Роман Кисляк, люди стояли группами и обсуждали вынесенное 30 апреля прокуратурой Бреста предупреждение пяти противникам строительства аккумуляторного завода. В первой половине дня 29 апреля они в социальных сетях и мессенджер распространили информацию о том, что 1 мая в Бресте на площадке возле сцены в парке Воинов-Интернационалистов состоится митинг «Брестчане против свинца». Люди выражали свое возмущение тем, что прокуратуру используют для запугивания участников общественной кампании против аккумуляторного завода.