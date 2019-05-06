Что будет с долларом после больших выходных 1 6.05.2019, 10:46

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Экономист выступил с прогнозом для белорусов.

Эта неделя будет короткой для валютного рынка, тем не менее доллар в Беларуси, скорее всего, подорожает. Ситуацию для сайта myfin.by комментирует Вадим Иосуб, старший аналитик компании «Альпари».

– Основное событие минувшей валютной недели – достаточно сильное падение российского рубля к иностранным валютам. Это произошло на фоне снижения нефти: во второй половине дня пятницы нефть торговалась на уровне около $70 за баррель марки Brent. При этом в четверг 2 мая она опускалась даже до $69,5, а это минимальное значение за месяц с 5 апреля.

В результате доллар в России подорожал с 64,7 до 65,4, или на 1%. Евро подорожал с 72,1 до 73,1, или на 1,4%.

При этом на мировом валютном рынке евро к доллару вырос с 1,1140 до 1,1170, или на 0,3%.

Такое падение российского рубля к мировым валютам привело к тому, что доллар и евро у нас подорожали, а российский рубль подешевел.

Доллар за минувшую неделю вырос на 0,18%, евро подорожал на 0,49%. Российский рубль подешевел на 0,86%. Падение российского рубля перевесило рост доллара и евро, в результате стоимость валютной корзины снизилось на 0,28%.

Это четвертая неделя подряд, когда белорусский рубль укрепляется к валютной корзине.

На этой неделе ожидаю дальнейшего снижения цен на нефть, а вместе с этим снижения российского рубля к мировым валютам. Это значит, что у нас доллар и евро будут дорожать, а российский рубль – дешеветь.

К концу этой недели, на которой у большинства белорусов будет всего 2 рабочих дня, доллар может вырасти до 2,12, евро – до 2,37, российский рубль – снизиться до 3,21 за 100.