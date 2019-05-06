Главный тренер брестского «Динамо» сравнил Милевского и Неймара 6.05.2019, 10:54

Марцел Личка

Фото: dynamo-brest.by

Марцел Личка доволен игрой нападающего брестского клуба.

Главный тренер брестского «Динамо» Марцел Личка объяснил, почему заменил Артема Милевского в матче против «Минска» (2:1), пишет «Трибуна».

- Почему решили заменить Милевского? Нереализованный пенальти как-то повлиял на это?

– Нереализованный пенальти – это для меня футбол. Милевский – хороший игрок. Но такие футболисты, как Неймар или Платини на чемпионате мира, тоже не забивают с пенальти. Нужно было чуть-чуть изменить стиль игры. Поэтому вышел Лаптев, который играл «девятку». Он силен в штрафной. Поэтому провел я замену. Играли два нападающих – Хобленко и Лаптев. Они оказывали большое давление на центральных защитников. Поэтому Денис и вышел вместо Артема.

– А почему выпустили Лаптева не сразу?

– Потому что я попросил его размяться. К тому же, хотел подождать еще 10 минут. Не скажу, что Милевский провел суперигру, но есть такие матчи, в которых он одной передачей может предрешить их исход. Поэтому подождал 10-12 минут, но моменты не возникали – я решился на эту замену.