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Видеофакт: Могилев накрыла пылевая буря

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  • 6.05.2019, 11:23
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Бури образуются из-за продолжительного отсутствия осадков в Беларуси.

В воскресенье, 5 мая в Могилеве поднялась пылевая буря в результате сильного ветра. Это произошло примерно в 15.40, почти сразу после этого начался ливень, который и прибил пыль к земле. Корреспонденты «Радыё Свабода» смогли зафиксировать пылевую бурю на видеокамеру.

«Сейчас во многих городах Беларуси, где проводятся наблюдения за состоянием атмосферного воздуха, действительно наблюдается повышенный уровень загрязнения воздуха твердыми крупицами (пылью). Основная причина в том, что в стране в течение длительного периода отсутствуют осадки», - сообщали белорусские метеорологи.


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