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Названы главные версии авиакатастрофы в Шереметьево

  • 6.05.2019, 11:27
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Фото: Следственный комитет РФ

Версии озвучил Следственный комитет РФ.

Среди версий крушения самолета Sukhoi Superjet-100 в аэропорту Шереметьево 5 мая — недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и тех, кто проводил техосмотр борта, неблагоприятные метеоусловия, а также техническая неисправность, сообщили в Следственном комитете РФ, передает РБК.

Следователи изъяли речевой и параметрическое самописцы, записи переговоров пилотов с диспетчерами, видеозаписи с камер наблюдения. Также они отобрали образцы топлива.

На борту самолета находились 78 человек, включая пятерых членов экпипажа и троих несовершеннолетних. Эвакуироваться смогли 33 пассажира и четыре члена экипажа.

Потерпевшими признаны 22 человека. Генетические и судмедэкспертизы будут назначены «в ближайшее время», говорится в сообщении.


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