Мать первоклассника: Смешали в кучу яйца, войну, замки, спортивные центры

Мать первоклассника: Смешали в кучу яйца, войну, замки, спортивные центры1
- 6.05.2019, 11:32
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О некоторых «творческих заданиях» в белорусской школе.
Мама первоклассника рассказала «Солидарности» о некоторых творческих заданиях, которые детям задают в школе:
— Весна — время многочисленных праздников с очень разнообразной тематикой. Правда, когда они пересекаются в одном школьном задании, не всегда получается гармонично. А если инициаторы еще и борцы за здоровый образ жизни, то вообще порой становится страшно.
Мама первоклассника прислала в редакцию скриншот сообщения от учителя, в котором педагог предлагает детям поучаствовать в школьных конкурсах.
— Когда прочитала задания, сильно удивилось тому, как работает мысль у наших чиновников от образования. Ведь понятно, что не учительница все это придумала, — рассказывает собеседница.
Два конкурсных задания из четырех были приурочены ко Дню Победы.
— Вот, казалось бы, чего проще придумать на эту тему что-то действительно хорошее? Но куда там! В одном из заданий первоклашек попросили нарисовать на тему «Современные дети о детях войны». Первоклашек! Вы себе можете представить, что они должны изобразить на своих картинках? Кровь, смерть, бомбежки, голод… Может, для таких сюжетов стоило бы поискать художников постарше 6-7 лет или хотя бы предложить другую тему? — задается вопросом собеседница.
Для второго задания школьников попросили принести фотографию прадедушки или прабабушки в военной форме.
— Казалось бы, все отлично, но чиновникам показалось этого мало, и они предложили для конкурса «придумать рассказ про прадедушку во время войны». То есть у нас и так о войне правды осталось немного, так мы еще и первоклассников подключим к этому мифотворчеству! — отмечает собеседница.
Но больше всего женщину возмутило задание «сделать макет исторической достопримечательности Беларуси или культурно-спортивного центра».
— Оказывается, это абсолютно равнозначные понятия! Ну а что, там замок, а там дворец спорта. С точки зрения наших чиновников, дворец, наверное, даже лучше! — иронизирует собеседница.
В этой связи четвертое задание сделать и расписать пасхальное яйцо на ниточке показалось вовсе безобидным.
— А вообще смешали в кучу все: яйца, войну, замки, спортивные центры. Вот такое у нас спортивно-патриотическое воспитание в школах! Хотя, когда педагоги пишут «продедушка» и «поучавствовать» это, наверное, многое объясняет.