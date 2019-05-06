Карлесу Пучдемону разрешили баллотироваться в Европарламент 6.05.2019, 11:40

Карлес Пучдемон

Вместе с экс-лидером Каталонии на выборы идут два его бывших министра.

Верховный суд Испании отменил в воскресенье запрет Центральной избирательной комиссии страны, которая помешала бывшему каталонскому лидеру Карлесу Пучдемону участвовать в выборах в Европарламент 26 мая.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на EUobserver.

Суд не нашел никаких законных оснований для того, чтобы запретить баллотироваться Пучдемону, который живет в Бельгии, или двум его коллегам, добавив, что бегство из страны не отменяет его "фундаментальное право" стать кандидатом.

Пучдемону грозит арест в Испании в связи с референдумом о независимости Каталонии в 2017 году. Но он сказал, что вернется, если его изберут в Европейский парламент.

Бывший президент Каталонии утверждает, что он будет защищен парламентским иммунитетом, что, вероятно, будет обжаловано в судах.

Также планируется баллотироваться Тони Комин, бывший министр здравоохранения Каталонии, который живет в Брюсселе, и Клара Понсати, бывший министр образования, проживающая в Шотландии.