Топ-5 событий, которые стоит посетить белорусам в Вильнюсе на больших выходных 6.05.2019, 11:47

Майские мини-каникулы можно интересно, активно и со вкусом провести в столице Литвы.

Ex-press.by представляет топ-5 событий весны, которые вы точно не пропустите:

Концерт Стива Хакетта "Genesis Revisited Tour" (9 мая)

Легендарный гитарист Genesis и талантливый рок-музыкант Стив Хакетт проведет единственный концерт в Вильнюсе. Объявив о запуске нового тура Genesis Revisited Tour 2019, который совпадает с 40-летием эксклюзивного сольного альбома гитариста Spectral Mornings, Стив Хакетт вызвал большой интерес — поклонники со всего мира хотят увидеть впечатляющее шоу музыканта.

В составе лучших музыкантов группы на планете Стив Хакетт продолжает оставаться одним из самых интересных гитаристов, чья уникальная игра на гитаре делает его концерты незабываемым впечатлением. Эксклюзивную музыку в стиле прог-рок Стив Хакетт представит 9 мая в концертном зале Compensa.

Неделя дизайна (6 — 12 мая)

«Неделя дизайна» будет проходить в формате фестиваля. Вас ждут мероприятия и экспозиции, где вы можете познакомиться творчеством и новейшими работами дизайнеров, увидеть лучшие объекты дизайна известных мировых производителей. Данный формат известен во всем мире: только в Европе свои недели дизайна организуются в 36 городах, среди которых — Лондон, Милан, Берлин, Барселона и другие.

В рамках Недели дизайна украсят витрины Вильнюса. Более 40 работ современных дизайнеров в неожиданных городских пространствах порадуют прохожих.

Международный фестиваль современного танца «Новый Балтийский танец» (2 – 12 мая)

Baltijos

Международный фестиваль современного танца «Новый Балтийский танец» («Naujasis Baltijos šokis») — крупнейшее мероприятие подобного рода в Балтийских странах. Организуемый уже более чем десятилетие фестиваль стал неотъемлемой частью культурной жизни Вильнюса и ежегодно предоставляет общественности возможность познакомиться с новейшими тенденциями танца страны и мира.

Цель фестиваля — познакомить зрителей с процессами современного танца, показать направления его развития, а также поощрять хореографов к поиску новых идей и средств их выражения.

Виртуальная интерактивная выставка для всей семьи Future Live!

Future LIVE! — это возможность побывать во Вселенной будущего. Это удивительное путешествие по восхитительному миру фантастической реальности, миру, где вас ожидают встречи с волшебными цветами, существами и растениями других планет и измерений. На выставке у вас будет возможность не только познакомиться с новейшими компьютерными технологиями, но и принять участие в интерактивных играх. Это будет путешествие с полным погружением в иные реальности, интересное, как для детей, так и для взрослых.

Здесь взрослые могут забыть о том, что они взрослые и отправиться в космос на галактических качелях, построить вместе с детьми вулкан или остров, погулять по улицам Парижа или порисовать в VR-зоне. Future LIVE! нацелено на совместное времяпровождение взрослых и детей, чтобы дети увидели своих родителей в нестандартных ситуациях, а родители могли стать еще ближе к своим детям. Больше информации тут.

День Европы (10 мая)

На проспекте Гедиминаса и площади Винцаса Кудирки вас ждут выступления танцевальных и музыкальных коллективов, творческие мастерские, ярмарка. На проспекте Гедиминаса появятся палатки с национальными блюдами стран Евросоюза: литовская кухня, немецкие колбаски, чешское разливное пиво… Цены демократичные, все очень вкусно. Этот день может стать отличным завершением вашему мини-отпуску.

Открывайте новые горизонты, путешествуйте и помните, что мы умираем один раз, а живем каждый день. Берите от жизни все, и счастливых выходных!