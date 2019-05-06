Россиянина с видом на жительство депортируют из Беларуси в никуда 2 6.05.2019, 11:57

Владимир Траутер с женой

Фото: «Радыё Свабода»

Его семья переехала к нам из Казахстана 26 лет назад.

Новая ссылка в никуда. Буда-Кошелевская милиция приказала покинуть страну гражданину России, для которого Беларусь — единственный дом, сообщает «Белсат».

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Решение о высылке из Беларуси для 38-летнего жителя деревни Губичи Буда-Кошелевского района Владимира Траутера стала неожиданностью. Несмотря на свой российский паспорт, родственников в России у Владимира нет. Его семья переехала к нам из Казахстана 26 лет назад.

«Я понимаю, конечно, что закон жесток. Я нарушил его, но так жестоко, я думаю, нельзя», – говорит Владимир Траутер, житель деревни Губичи.

На 5 лет выслать Владимира решил Буда-Кошелевский РОВД. 23 февраля автомобиль, которым управлял мужчина, остановили работники ГАИ и обнаружили у водителя остаточное состояние алкогольного опьянения. В результате у Владимира забрали права и оштрафовали его на 1275 рублей. А потом с отделом гражданства и миграции пришло сообщение о том, что к 9 мая мужчина должен покинуть страну.