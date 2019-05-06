Поздно пить Боржоми 4 Александр Хоц

6.05.2019, 12:20

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Имперское бахвальство - показатель тупости.

Плакат с тем же текстом год назад был прибит у задних ворот части ВДВ, подальше от глаз. Но сейчас решили не стесняться. Почему-то без кавычек и подписи, - хотя текст путинский. Он как-то пошутил на встрече в школе, что граница тянется по краю и стало быть, "нигде не кончается".

Но в имперском подтексте (конечно) имелось в виду другое. Его и вынесли на баннер, не понимая, что тем самым подтверждают тезис о стране-агрессоре. Или понимая, но приличия с гибридностью - отброшены, поскольку "поздно пить Боржоми".

Имперское бахвальство - показатель тупости. Вся эта "братия" с плаката не спасла границы СССР, которые были длиннее нынешних. Но чего другого ждать от "голубых беретов", любимое занятие которых - бить бутылки о собственные головы? Поневоле станешь идиотом.

Александр Хоц, "Фейсбук"