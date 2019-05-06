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Новая оптическая иллюзия стала хитом Сети

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  • 6.05.2019, 12:24
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Иллюстрационное фото

Пользователи спорят из-за цвета кед на фото.

В Twitter новостного сайта CNYCentral появилась фотографию кед, в описании которой журналисты предложил пользователям сети рассказать, какие цвета они видят – розовый и белый или серый и зеленый, пишет segodnya.ua.

В сообщении издания говорится, что все зависит от того, какое полушарие вашего мозга доминирует. Если правое, то тканевая часть кеда будет розовой, а резиновая – белой. Если преобладает левая часть мозга, то цвета будут серым и зеленым соответственно.

К слову, левое полушарие мозга отвечает за ваши языковые способности – контролирует речь, а также способности к чтению и письму. А вот правое специализируется на обработке информации, которая выражается не в словах, а в символах и образах.

Пользователи действительно видят разные цвета. Правда, некоторые усомнились в научной обоснованности твита. Например, один человек написал, что у фото просто неправильный баланс белого. Другой заявил, что такого понятия, как доминирующее полушарие, в принципе не существует.


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