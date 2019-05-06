Случчанка покупала часы, а получила в нагрузку кредитную карту, от которой не может избавиться 7 6.05.2019, 12:29

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Теперь белоруска будет читать каждую страницу, которую ей дают подписывать, и советует всем поступать так же.

Случчанка Инна купила в одном из магазинов бытовой техники и электроники Слуцка часы в рассрочку, а в придачу получила банковскую карту. Она рассказала kurjer.info, как пыталась от неё избавиться и что это сделать непросто:

«В магазине я выбрала нужный товар, обратилась к представителю банка. Девушка взяла мои документы и оформила заявку в банк. Когда рассрочку банк одобрил, сотрудница банка распечатала много листов и давала их мне один за другим, чтобы я расписывалась. Там был график платежей по кредиту, кредитный договор на потребительские нужды (на двух страницах), счёт-фактура, информация об условиях кредитования (на 2 страницах). Я прочитала первые листы и спросила сотрудника банка, чтобы не читать мелкий шрифт: «Здесь много листов — это о чём, оформление рассрочки?» Она ответила: «Да». Я поинтересовалась, получу ли я второй экземпляр подписанных документов. Она ответила, что это обычная процедура и у меня будут все на руках.

Подписала договор на рассрочку, а вместе с ним навязали кредитную карту

- Я подписала около десяти листов. Когда закончила, то девушка неожиданно протянула мне карточку и сказала: «Вот вам карта, на ней есть денежные средства. Если вы не будете ей пользоваться, через 6 месяцев она сама аннулируется. Закрывать её не нужно. Активируется карта, если вы хотя бы один раз введёте ПИН-код.

Я удивилась, потому что меня даже не спросили, нужна ли она мне и хочу ли я её оформить.

Среди листов, которые подписала Инна, был один с названием «Тарифы и условия обслуживания операций с банковскими платёжными карточками». Его она не подписывала, но именно в нём есть данные по выданной ей карте. «Но это же не договор, а просто инструкция» — говорит Инна.

- Спустя две недели прочла в интернете, как какой-то девушке пришлось заплатить по подобной карте штраф и пеню. Я решила не ждать полгода, а позвонила в банк, чтобы закрыть карту. Но тут меня ожидал сюрприз.

Отказаться от кредитной карты сложно

Оказывается, что по звонку карту закрыть нельзя, по телефону я могу её только заблокировать. Чтобы закрыть карту, мне нужно ехать в отделение банка. Ближайшее от Слуцка находится в Солигорске. Я возмутилась, почему без моего согласия мне открыли эту карточку. Девушка сказала, что раз я подписала документы, то, значит, согласилась.

Тогда я перелистала все документы, которые мне оформили при покупке часов, то договора на открытие карточки среди них не было. Был один лист с тарифами на обслуживание банковской карты, но на нём моeй подписи не было. Я знаю, что в банке, когда открывают счёт и выдают карточку, то обязательно заключают договор в двух экземплярах, один из них выдают на руки. Но в моём пакете документов его не было. Девушка-консультант попросила подождать. Потом сказала, что договора нет, так как он оформлен в одном экземпляре и хранится в их банке.

Я была ошарашена. Сейчас даже школьник знает, что все документы должны быть в двух экземплярах. Я сказала представителю банка, с которой разговаривала, что они нарушают закон и вводят в заблуждение клиентов при оформлении рассрочки. Ведь сначала нужно спросить, хочу ли я оформить карточку, а не подсовывать молча документ на подпись. Получается, что без моего ведома на меня оформили кредит в размере 2000 рублей.

Теперь мне предстоит потратить несколько часов и деньги для того, чтобы съездить в Солигорск и закрыть эту карточку.

Теперь я буду читать каждую страницу, которую мне дают подписывать, и советую всем поступать так же".