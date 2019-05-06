Хафтар приказал продолжить наступление на Триполи, несмотря на Рамадан 1 6.05.2019, 12:44

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Наступление мятежного генерала было остановлено на окраинах ливийской столицы.

Несмотря на призыв ООН прекратить боевые действия в связи с началом священного для мусульман месяца Рамадан командующий самопровозглашенной Ливийской национальной армии генерал Халифа Хафтар приказал своим войскам продолжить наступление на Триполи.

Об этом со ссылкой на заявление его представителя Ахмеда аль-Мисмари передает агентство Bloomberg.

"Рамадан - это месяц джихада. Наши сражения с террористами (ИГ – ред.) в Бенгази и Дерне не прекращались в Рамадан в прошлом (в 2017 и 2018 годах)", - передал он слова Хафтара.

Наступление мятежного генерала, пытающегося свергнуть правительство Фаиза Сараджема, остановилось на окраине Триполи, где его войска столкнулись с жестоким сопротивлением местных ополченцев.

За месяц с начала операции Хафтара по захвату ливийской столицы погибли уже более 300 человек.

Напомним, наступление отрядов Хафтара на Триполи началось 4 апреля. Их целью является свержение правительства Ливии.

После этого армия Хафтара нанесла по Триполи несколько авиаударов.

В свою очередь ООН призвала его прекратить наступление на ливийскую столицу.