Ученые НАСА обнаружили невероятные данные о глобальном потеплении 3 6.05.2019, 12:55

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Открытие позволяет по-другому взглянуть на это явление.

В новой работе Института космических исследований имени Годдарда (GISS) при НАСА и Колумбийского университета говорится, что влияние человеческой деятельности на глобальное потепление можно проследить до начала XX века. Об этом пишет ScienceAlert (перевод – hightech.fm).

Изучая данные о почве, количестве осадков, а также строя климатические модели и рассматривая кольца на деревьях, ученые пришли к выводу, что воздействие выброшенных от производства парниковых газов на атмосферу Земли и характер засух начались в 1900-м году. Похожие результаты по характеру засух ученые обнаружили и на данных середины ХХ века.

Издание отмечает, что НАСА провела первое исследование об исторической связи между выбросами, вызванными людьми и засухой в глобальной масштабе. При этом ученые считают, что ситуация постепенно ухудшается — деятельность человека на влажных и засушливых циклах Земли становится заметнее с каждым годом.

В ходе исследований ученым также удалось обнаружить холодный и влажный период, который проходил с 1950 по 1975 годы. Возможно, он был вызван появлением двуокиси серы в атмосфере Земли, но теперь законодательство запрещает подобные выбросы в воздух.