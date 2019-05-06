Работа пункта пропуска «Брузги» парализована 2 6.05.2019, 13:11

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Поляки нашли бомбу времен Второй мировой войны.

И без того сложная ситуация в автодорожном пункте пропуска «Брузги», где на выезд из Беларуси стоят около 200 легковых машин, стала совершенно невыносимой, пишет onliner.by.

Сегодня польская сторона временно прекратила оформление всех видов транспорта из-за нештатной ситуации.

Как поясняют на горячей линии Государственного таможенного комитета, в пункте пропуска «Кузница Белостокская» во время реконструкции обнаружена бомба времен Второй мировой войны, в связи с чем прекращено оформление автотранспорта на въезд и на выезд из страны. Пункт «Брузги» на белорусской стороне также не принимает автомобили.

В ГПК просят учитывать эту информацию и по возможности выбирать для пересечения границы другие пункты пропуска.