Украинский социолог: Часть избирателей еще будет определяться, Зеленский их кандидат или нет 6.05.2019, 13:07

Пока рано делать выводы о будущих результатах на парламентских выборах.

Директор Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, социолог Ирина Бекешкина считает, что сейчас рано говорить о победе, или провале партии новоизбранного президента Владимира Зеленского "Слуга народа" на парламентских выборах, поскольку его избиратели еще будут определяться, соответствует ли политика главы государства их взглядам.

Об этом социолог заявила во время пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент сensor.net.

Бекешкина отметила, что нужно учитывать, что на парламентских выборах будут не две партии.

"Мы видим, что абсолютным лидером этой избирательной гонки был Владимир Зеленский. Казалось бы, из этого можно сделать вывод, что результаты, скажем, партии "Слуга народа", будут тоже умопомрачительными", - сказала социолог.

С другой стороны, добавила она, нужно понимать, что во втором туре на западе страны за Зеленского голосовали избиратели Гриценко, Смешко и частично избиратели Тимошенко, на востоке - избиратели Бойко.

"Но это разные избиратели. Перед первым туром, голосовали избиратели, собственно, его. 30% собирались голосовать собственно за него. Так вот среди них есть вопросы, которые делят Украину: 33% среди его избирателей были за членство в НАТО, 30% - против, и треть - не определились. Или, например, отношение к России: 43% - отрицательное, 40% - положительное, остальные - не определились. Или предоставления статуса автономии так называемым "ДНР", "ЛНР" - половина его избирателей считали, что это нужно делать, половина - что не нужно и часть не определилась", - пояснила Бекешкина.

"Я понимаю почему этот кандидат избегал дебатов - потому что в значительной степени это могло от него отвлечь часть избирателей - наш, не наш. А так он "наш" для всех. А когда начнутся, скажем, какие-то конкретные вещи. Например, они уже начались. Как будут решать проблему Донбасса, с кем нам надо дружить в первую очередь: с Россией или все же Западом. Я думаю, что часть избирателей таки будут определяться, он "наш", не "наш"", - добавила социолог.

Поэтому, по словам Бекешкиной, сейчас рано делать выводы о будущих результатах на парламентских выборах.