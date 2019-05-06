США начали вытеснять «Газпром» с европейского рынка 5 6.05.2019, 13:20

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РФ неизбежно теряет свои позиции в Европе.

Всю эту неделю министр энергетики США Рик Перри и высшие чиновники Министерства энергетики США провели в Брюсселе на первом Энергетическом совете США – ЕС. Форум является результатом достигнутого в прошлом году соглашения президента ЕС Юнкера и президента США Трампа об укреплении стратегического сотрудничества между США и ЕС, которое, прежде всего касалось экспорта американского сжиженного газа в Европу, пишет rusmonitor.com.

На официальной странице форума, организованный комиссаром ЕС по климатическим действиям и энергетике Мигелем Ариасом Каньете и министром энергетики США Риком Перри, говорится, что его цель дать американскому и европейскому бизнесу возможность обсудить растущие возможности в торговле сжиженным природным газом (СПГ). Впрочем, одними обсуждениями «растущих возможностей» дело не ограничилось. По итогам форума были подписаны двусторонние документы в которых идет речь о том, что к 2020 году США удвоят поставки СПГ в Европу доведя её до 113 миллиардов кубометров газа в год (для сравнения – в 2018 году Газпром поставил на европейский рынок всего 200 миллиардов кубометров). В том, что планы будут выполнены не приходится сомневаться: с июля прошлого года, по данным Европейской комиссии, совокупный импорт СПГ в ЕС увеличился на 272 процента, по сравнению с предыдущим периодом. При этом за прошедшие 9 месяцев США превратились в третьего по величине поставщика СПГ в Европу с долей в 12,6% в этом году, что говорит о почти трехкратном росте поставок с 2016 года!

При учете того, что газовому рынку ЕС уже некуда расти, то очевидно, что заявленное двукратное увеличение доли США на газовом рынке ЕС в течение одного года, означает пропорциональное сокращение доли России уже через год. Это не скрывают и американцы, более того – они не скрываясь описывают эту ситуацию как военную:

«Соединенные Штаты вновь обеспечивают форму свободы на европейском континенте», — заявил Перри журналистам в Брюсселе в среду. «И не в форме молодых американских солдат, а в форме сжиженного природного газа», — заявил Рик Перри на пресс-конференции по итогам форума, подчеркнув, что поставки сжиженного природного газа из США в Европу является более надежными, чем российский трубопроводный газ, даже если этот газ дешевле.

Перри сказал, что Европе необходимо диверсифицировать своих поставщиков и маршруты импорта. Он сделал акцент на том, что цена не должна быть единственным определяющим фактором напомнив европейцам газовую войну которую устроила Москва в 2008 году в разгар одной из самых холодных зим десятилетия, говоря о том, что европейцев перед глазами должен стоять пример Украины, которая «может купить газ на несколько центов дешевле, но какова будет цена того, если эти поставки прервать в середине зимы?»

«Вы можете купить дешевле в другом месте, но это может быть ненадежно, и с российским газом дело обстоит именно так», — сказал он.

Выступая рядом с Перри, комиссар ЕС по энергетике Мигель Ариас Канете сказал, что увеличение экспорта газа США имеет смысл.

«Диверсификация важна не только для безопасности поставок, но и для конкуренции», — подчеркнул испанский комиссар.

Подписанные документы – очень плохая новость для путинской России, так как экспорт энергоносителей в Европу является важнейшим источником пополнения бюджета, а закрепление США на континенте как стратегического поставщика означает — не только сокращения доли рынка для российских поставщиков, но и снижение цен на газ. Все вместе это может привести к серьезным последствиям для российской экономики, прежде всего в той части, которая касается выполнения социальных обязательств (зарплаты бюджетникам, медицина, образование итд.) и как следствие еще большему росту социального недовольства.

Впрочем нет ничего удивительного в том, Соединенные Штаты используют политические методы для продвижения своих экономических интересов. Особенно в условиях, когда власти России сами дают им все козыри в руки, создавая своей стране имидж ненадежного и опасного партнера, который при первом же удобном случае не упустит возможности превратив экономические отношения в дубинку политического шантажа.

Особняком здесь стоит Германия, которая активно выступает за строительство этого газопровода.

Но у Германии тут свои резоны, которые в их стратегической реализации не сулят ни Газпрому, ни России ничего хорошего. Известный блогер Анатолий Несмиян пишет о том, что Германия для экономического роста, как воздух необходимы дешевые энергоносители – для этого она готова пойти буквально на всё ради того, чтобы перенасытить свой рынок дешевой энергией. Германия решает одновременно две задачи: дает возможность увеличить мощности инфраструктуры (тем более, за счет самого Газпрома), но при этом держит его на коротком поводке — ставя условия о продолжении украинского транзита и об ограничениях на пропускную способность Северного потока-2. Кроме того, именно европейцы сыграли значительную роль в позиции Турции по Турецкому потоку, который так и не смог стать конкурентом Южному газовому коридору ЕС, состоящему из трех трубопроводных систем: ТАНАП, Набукко и Трансадриатический трубопровод. Турки жестко отстояли Южный коридор, не дав Газпрому пробросить исходно заявленные три трубы Турецкого потока.

<…> США рассчитывают удвоить свой экспорт в Европу к 2030 году, что фактически сравнивает его с сегодняшним российским. Это будет означать, что цены на газ на европейском рынке упадут во много раз, и что поставки из России будут постепенно сокращаться в 1920-х годах. Двойное гашение с точки зрения как цены, так и объема экспорта может довести «Газпром», который уже ужасно неэффективен, до грани краха. А это приведет к обвалу его рыночной стоимости и в итоге к продаже нашей недвижимости за копейки. Видимо для американцев и европейцев. И это третья часть интересов Германии и США в борьбе за европейский газовый рынок.

То есть, говоря простым языком – это означает, что принадлежащая России газотранспортная система, существующая и строящаяся, как тот же «Северный поток-2», в конечном итоге, может перейти к нашим европейским соседям. И это отнюдь не страшилка: достаточно вспомнить о том, что под управлением путинского «эффективного менеджера» Алексея Миллера, рыночная стоимость Газпрома с 2008 года уменьшилась в 7 раз С $360 миллиардов до $53 миллиардов. Пройдет еще 5 лет – сколько все это будет стоить тогда?

Между тем, российский газ, транспортируемый по трубопроводу «Северный поток-2», может привести к введению санкций против европейских участников проект, с таким заявлением выступил посол США в Берлине Ричард Гренелл, один из наиболее громких критиков проекта в интервью новостному журналу Focus.

Россия неизбежно утратит свои позиции на европейском газовом рынке.

И, увы винить в этом наших европейских и американских партнеров совершенно не за что. Ведь никто, кроме Путина и его приспешников не виноват в том, что европейцы готовы покупать более дорогой газ у американцев, лишь бы снизить свою газовую зависимость от Москвы. Никто кроме Путина не виноват в том, что передовые российские компании, которые могли бы быть локомотивами российской экономики, например – тот же Касперский или Яндекс сполна ощутили на себе последствия агрессии против Украины и попытки вмешательства в выборы США. Впрочем, виноват и еще кое-кто: весь российский народ, то есть мы с вами, которые уже скоро как 20 лет терпим банду «эффективных менеджеров» у себя на шее.