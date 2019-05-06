Пресс-секретарь Путина: В Кремле довольны работой Бабича 8 6.05.2019, 14:03

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Дмитрий Песков

Песков заявил, что российский посол в Минске проработал непродолжительный срок, но успел многое.

В Кремле удовлетворены работой экс-посла РФ в Беларуси Михаила Бабича, однако воздерживаются от комментариев на тему его возможной новой работы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает "Интерфакс".

"Да", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, довольны ли в Кремле работой Бабича на его прежнем посту.

Пресс-секретарь президента отметил, что не будет комментировать сообщения СМИ относительно будущего назначения Бабича на какой-либо новый пост.

"Мы никогда не занимаемся анонсированием каких-то кадровых решений президента", - сказал Песков.

По его словам, если будет подписан какой-либо указ на эту тему, Кремль проинформирует об этом.

Песков подчеркнул, что это - кадровое решение президента, "которое принимается в соответствии с целесообразностью".

Он напомнил, что послы назначаются и освобождаются от своих должностей по указу главы государства.

"(Бабич) проработал недолго, но тем не менее за непродолжительный срок достаточно много было сделано: вы знаете, что вне зависимости, собственно, от каких-то процессов отношения между Россией и Беларусью сохраняют свой союзнический характер. Союзное государство - это особое измерение, которое доминирует в двусторонних отношениях между Москвой и Минском", - сказал Песков.

Президент РФ Владимир Путин своим указом освободил Михаила Бабича от обязанностей посла России в Беларуси, говорилось в сообщении на сайте Кремля 30 апреля. М.Бабич был назначен послом РФ в Минске 24 августа 2018 года.