The Telegraph: Мэй обсуждает вариант второго Brexit-референдума 1 6.05.2019, 13:55

Тереза Мэй

Фото: EPA

Возможность проведения референдума станет актуальна в случае провала переговоров.

Премьер-министр Британии Тереза Мэй провела ряд непубличных дискуссий относительно вариантов проведения повторного референдума о выходе страны из Евросоюза.

Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источники в правительстве, пишет "Европейская правда".

"Тереза Мэй провела тайные дискуссии относительно второго референдума накануне встреч с лейбористами на этой неделе с целью договориться по соглашению о Brexit", - говорится в материале.

Во время встреч с ее помощниками и министрами Мэй якобы обсудила "планирование различных сценариев". По словам правительственных источников, возможность проведения второго референдума о Brexit станет актуальной, если переговоры Мэй с оппозицией не дадут результата и если британский парламент решит провести голосование по организации второго референдума о Brexit.

Отмечается, что в офисе Мэй отрицали проведение таких обсуждений с участием британского премьера.

Как известно, в результате референдума по Brexit в 2016 году 52% участников проголосовали за то, чтобы Великобритания вышла из Европейского союза.

Однако соглашение о выходе, по которой с Брюсселем договорилась Мэй, британский парламент уже трижды провалил при соответствующих голосований.