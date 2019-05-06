The Telegraph: Мэй обсуждает вариант второго Brexit-референдума

The Telegraph: Мэй обсуждает вариант второго Brexit-референдума1
- 6.05.2019, 13:55
Возможность проведения референдума станет актуальна в случае провала переговоров.
Премьер-министр Британии Тереза Мэй провела ряд непубличных дискуссий относительно вариантов проведения повторного референдума о выходе страны из Евросоюза.
Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источники в правительстве, пишет "Европейская правда".
"Тереза Мэй провела тайные дискуссии относительно второго референдума накануне встреч с лейбористами на этой неделе с целью договориться по соглашению о Brexit", - говорится в материале.
Во время встреч с ее помощниками и министрами Мэй якобы обсудила "планирование различных сценариев". По словам правительственных источников, возможность проведения второго референдума о Brexit станет актуальной, если переговоры Мэй с оппозицией не дадут результата и если британский парламент решит провести голосование по организации второго референдума о Brexit.
Отмечается, что в офисе Мэй отрицали проведение таких обсуждений с участием британского премьера.
Как известно, в результате референдума по Brexit в 2016 году 52% участников проголосовали за то, чтобы Великобритания вышла из Европейского союза.
Однако соглашение о выходе, по которой с Брюсселем договорилась Мэй, британский парламент уже трижды провалил при соответствующих голосований.