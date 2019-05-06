Шесть вопросов о катастрофе Superjet в Шереметьево Дмитрий Гудков

6.05.2019, 14:05

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Фото: Следственный комитет РФ

Почему власти РФ скрывали информацию о 41 погибшем несколько часов?

Вернуть погибших нельзя. Но можно потребовать ответы.

1. Почему информацию о 41 погибшем скрывали несколько часов? Не знать не могли: моя коллега по партии Эльвира Вихарева в этот момент по совпадению находилась в зоне прилета Шереметьево и сама буквально по пальцам смогла пересчитать вышедших людей. Это же мог сделать любой сотрудник Следственного комитета и аэропорта. Но все промолчали. Вариант я вижу только один: ждали ночи, чтобы затушевать страшную новость.

2. Почему не приостановлены полеты Superjet? Разве подобная катастрофа не является достаточным основанием? Разве жизни людей менее значимы, чем коммерческая выгода?

3. Почему все самые серьезные авиакатастрофы в России не получают объяснений? Достаточно вспомнить крушение самолета Минобороны над Черным морем, в котором погибли Елизавета Глинка и хор Александрова. Где результаты расследования?

4. Где персональная ответственность чиновников вплоть до министра?

5. Почему службы аэропорта – пожарные и медики – выехали поздно и не смогли сразу встретить аварийный самолет?

6. Наконец, почему СМИ замалчивали название авиакомпании? Кто сомневается – найдите во вчерашних новостях об аварии (до публикации списка погибших самим "Аэрофлотом") ее упоминания. В большинстве крупных изданий их не будет.

К сожалению, ответы на все эти вопросы сводятся к одному. В России нет полноценной частной авиаотрасли. Монополия порождает безответственность. Ведь нет вариантов – нет необходимости улучшать качество обслуживания или заботиться о пилотах.

Горят самолеты, течет по нефтепроводам разъедающее вещество, падают ракеты, взрываются дома – все эти разные случаи показывают единый системный кризис. Отрицательный отбор управленцев в действии: и рыба, конечно, сгнила с головы.

Молчание убивает

Всем, кто предлагает сейчас помолчать о вчерашнем крушении. Именно из-за вас - молчунов - происходят все катастрофы в стране.

Взрыв в Магниторгорске? - Помолчим, идет расследование. - И как, далеко ушло?

Крушение самолета нал Черным морем? - Помолчи, Минобороны разберется. - Разобрались?

Пожар в "Зимней вишне"? - Не смей пиариться. - И где итоги расследования, где выводы?

Я перечисляю только самые громкие, неполитические истории. А сколько менее известных просто стерлись из памяти и забыты? А о скольких преступлениях власть бы хотела, чтобы мы забыли? Промолчали бы, например, об убийстве Немцова.

"Единая Россия" уже выступила с соболезнованиями жертвам крушения - и ни одного слова о расследовании. Они решили помолчать.

Дмитрий Гудков, Telegram