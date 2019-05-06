«Вместо Ленина можно поставить памятники Калиновскому и Костюшко» 1 6.05.2019, 14:36

Почему властям так дороги идолы коммунизма?

В городе Сморгонь Гродненской области пройдут областные "Дожинки". Жителям города власти приготовили "подарок" и решили отремонтировать памятник Ленину. Об этом сайту Сharter97.org рассказал житель Сморгони И. Сквернюк

"Я не знаю, сколько бюджетных денег выделено на ремонт памятника Ленину, но им можно было бы найти более достойное применение (провести ямочный ремонт во дворах, организовать бесплатное питание в школьных столовых, выделить деньги на здравоохранение и т.д), вместо того, чтобы реконструировать памятник человеку с весьма сомнительной репутацией и не имеющего никакого отношения к городу.

В свое время на заседании исполкома был поднят вопрос о сносе памятника, но оставшиеся в живых депутаты-коммунисты заблокировали принятие решения.

Памятник не имеет никакой исторической ценности и вместо существующего можно было бы установить памятники Калиновскому, Костюшко или иным деятелям и личностям, внесшим свой вклад в развитие республики и региона и борьбе за ее независимость", - задается вопросом читатель Сharter97.org.

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