Геннадию Федыничу изменили режим «домашней химии» 6.05.2019, 14:50

Геннадий Федынич

Наложен запрет на выход лидера профсоюза РЭП из дома с 21 до 6 часов утра.

Уголовно-исполнительная инспекция Центрального РУВД Минска 2 мая ознакомила лидера профсоюза РЭП Геннадия Федынича с внесенными изменениями в режим «домашней химии», пишет praca-by.info.

Ранее с просьбами изменить установленный режим отбывания «домашней химии» неоднократно обращались и профсоюз РЭП, и сам Федынич.

Инспекция установила новое расстояние для выхода от жилища лидера РЭП – площадь расширена от квартиры до почтовых ящиков (в свободное от работы время).

– Мне установлено новое время посещения организаций здравоохранения, учреждений связи, торговли, бытового обслуживания, финансовых и других организаций в будние дни - с 18.00 до 20.00. Предыдущее предписание исполнительной инспекции посещать эти учреждения с 12 до 14 нарушало Трудовой кодекс, поскольку с 13 до 14 у меня обеденный перерыв. Я не мог остаться на работе после 18 часов и принимать людей. Сейчас такая возможность появилась, - подчеркнул Геннадий Федынич.

Наложен запрет на выход из дома с 21 до 6 часов утра (до сих Федыничу предписывалось находиться в квартире с 19 часов до 6 часов утра).

– Также остался в силе запрет выхода из квартиры в субботу, воскресенье, в выходные и праздничные дни. Мой путь в эти дни четко установлен: квартира и почтовые ящики, благо, что я живу на 7 этаже, а почтовые ящики находятся на первом, - иронизирует Геннадий Федынич.

Остаются открытыми вопросы о посещении церкви и возможности два раза в месяц в дневное время заниматься хозяйственными работами – помогать по хозяйству теще, которой уже 83 года. Пока на все устные обращения я получал отрицательный ответ. Ну что ж, будем снова обращаться письменно – пусть дают письменный аргументированный ответ. Невиновный человек всегда ведет себя открыто, не таясь, с представителями каких бы органов я ни общался.

– Некоторое смягчение режима «домашней химии» оказалось несколько неожиданным. Чем вызваны произошедшие изменения?

– Я далек от мысли, что сотрудники исполнительной инспекции не владеют нормами трудового законодательства. По всей вероятности, есть некая «неведомая сила», которая определяет судьбу каждого осужденного – то ли телефон, то ли другие предметы обихода. Я уверен, что время все расставит на свои места.

Напомним, 9 ноября Минский горсуд оставил в силе приговор суда Советского района: лидеры профсоюза РЭП Геннадий Федынич и Игорь Комлик признаны виновными по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса Республики Беларусь («уклонение от уплаты налогов в крупном размере»). Оба приговорены к 4 годам ограничения свободы без направления в учреждения открытого типа. Минский городской суд оставил решение районного в силе.

Игоря Комлика поставили на учет в уголовно-исполнительной инспекции Фрунзенского РУВД Минска в декабре 2018 года, Геннадия Федынича ознакомили с режимом «домашней химии» 4 января 2019 года.