В образцах с астероида Итокава нашли следы воды 6.05.2019, 14:50

Находка поддерживает идею, согласно которой большая часть воды могла появиться на нашей планете благодаря астероидам.

Образцы грунта с астероида Итокава были собраны японским зондом «Хаябуса» и доставлены на Землю в 2010 году. Теперь же стало известно об обнаружении следов воды в данных образцах, что поддерживает идею, согласно которой большая часть воды могла появиться на нашей планете благодаря астероидам, пишет «Популярная механика».

Следы воды в образцах с Итокавы нашли специалисты из Университета штата Аризона. Исследователи изучили пять частиц, собранных на астероиде «Хаябусой», при помощи инструмента под названием Nanoscale Secondary Ion Mass Spectrometer (NanoSIMS).

В двух из пяти частиц ученые нашли минерал пироксен, содержащий воду в своей кристаллической структуре. Это позволяет предположить, что Итокава относительно богат водой: исследователи рассчитали предполагаемое количество воды, содержащееся в минералах астероида, с учетом ее возможных потерь ввиду столкновений с другими объектами и космического излучения — оно составило примерно 698−988 частей на миллион.

Согласно специалистам, такие астероиды, как Итокава (и более крупный объект, фрагмент которого является Итокава), могут являться богатыми космическими источниками воды, что, в свою очередь, поддерживает теорию, согласно которой подобные объекты могли сыграть важную роль в доставке воды на развивающиеся планеты, в том числе на Землю.

Не так давно зонд NASA OSIRIS-REx нашел следы воды на астероиде Бенну, который продолжает изучать до сих пор. Другой же японский аппарат — «Хаябуса-2» — сейчас исследует астероид Рюгу: образцы с данного объекта зонд, как ожидается, доставит на Землю в конце 2020 года.