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Владимир Зеленский прокомментировал аварию в Шереметьево

  • 6.05.2019, 15:03
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Владимир Зеленский
Фото: SOPA Images

Новоизбранный президент Украины заявил, что «жизнь - самая большая ценность».

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский заявил потери на фронте, трагедии, подобные терактам на Шри-Ланке и аварии в Шереметьево в Москве, где из-за возгорания самолета погиб 41 человек, напоминают о том, что жизнь - высшая ценность.

Об этом он написал в Facebook.

"Мы сочувствуем близким и будем помнить о тех, кого больше нет", - сказал Зеленский.

"А еще мы ежедневно думаем о наших пленных. Они живы. И есть те, в чьих силах вернуть их в семьи, те, в чьих силах не допустить трагедий", - добавил он.

По его словам, чтобы иметь шанс в этом мире, необходимо "поставить человека и его жизнь главной целью".


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