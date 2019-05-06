На Мозырском НПЗ пока не начали перерабатывать чистую нефть 6.05.2019, 15:12

Фото: mazyr.by

Там промывают оборудование от предыдущей, загрязненного сырья.

На Мозырском НПЗ еще не начали переработку чистой нефти, сообщает концерн "Белнефтехим". Пока что на предприятии промывают оборудование от некачественной нефти, поставлявшейся ранее. Об этом передает euroradio.by.

19 апреля "Белнефтехим" сообщил, что российская нефть Urals, которая поступает через магистральный нефтепровод ОАО "Гомельтранснефть Дружба", резко ухудшилось. Содержание хлорорганических соединений в сырье в десятки раз превышала предельные значения, соответствующие стандарту. В результате переработки некачественной нефти на Мозырском НПЗ было испорчено дорогое оборудование. Оба белорусских нефтеперерабатывающих завода — Мозырский НПЗ и ОАО "Нафтан" — несут потери от низкой загрузки мощностей.

Нефть, соответствующая стандарту, поступила на линейную производственно-диспетчерскую станцию Мозырь 4 мая.