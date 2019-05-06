Белый дом: Авианосец на Ближнем Востоке должен стать однозначным сигналом Ирану 6.05.2019, 15:26

Любая атака на интересы США или их союзников будет встречена силой.

США направляют на Ближний Восток ударную группу авианосца и оперативную группу бомбардировщиков в ответ на «ряд тревожных и эскалационных симптомов и предупреждений», связанных с Ираном, как охарактеризовал их советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон, сообщает «Голос Америки».

В заявлении, распространенном вечером в воскресенье, Болтон подчеркнул, что эти шаги призваны «направить четкий и однозначный сигнал иранскому режиму, что любая атака на интересы Соединенных Штатов или их союзников будет встречена безжалостной силой».

«США не стремятся к войне с иранским режимом, но мы полностью готовы отреагировать на любое нападение, будь то со стороны подконтрольных [Ирану] сил, Корпуса стражей исламской революции или регулярной иранской армии», – добавил Болтон.

Администрация Трампа не сообщала деталей конкретных угроз.

Кроме авианосца «Авраам Линкольн» в состав ударной группы, когда она покидала американский порт в начале апреля, входили истребители, вертолеты, эсминцы и более 6 тысяч моряков.

В беседе с журналистами, сопровождающими его в поездке по Европе, госсекретарь Майк Помпео отказался говорить о том, что побудило США принять такое решение. По его словам, его начали рассматривать какое-то время назад, и у администрации есть «веские основания» четко донести до Ирана, как она отреагирует на его действия.

Иранские официальные лица пока публично не отреагировали на объявление Болтона.

Неделю назад министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф обвинил Болтона и других, в том числе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, в «проектировании конфронтации».

«Я не думаю, что военное противостояние произойдет, – заявил Зариф CBS News. – Думаю, люди обладают достаточным благоразумием, чтобы не допустить военной конфронтации. Но, как мне кажется, американская администрация создает условия для инцидентов. Нужно проявлять чрезвычайную бдительность, чтобы люди, планирующие подобные инциденты, не добились своего».

Бывший пресс-секретарь Совета национальной безопасности при президенте Бараке Обаме Нед Прайс заявил, что недавние решения о введении санкций против Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и прекращении действия исключений из режима санкций для некоторых покупателей иранской нефти, создают впечатление, будто администрация Трампа «намеревается загнать иранцев в угол».

«Озабоченность в связи с угрозой Болтона, которая была высказана в ряду эскалационных мер со стороны администрации Трампа, подчеркивает, что администрация пытается подтолкнуть иранцев к неразумной и необдуманной реакции», – заявил Прайс, который в настоящее время является научным сотрудником Фонда «Новая Америка».

Администрация Трампа ведет в отношении Ирана «кампанию максимального давления», чтобы заставить эту страну изменить свое поведение, в том числе отказаться от поддержки террористических организаций и предполагаемой программы разработки баллистических ракет, которая, по мнению Белого дома, угрожает США.

В ответ на апрельское решение США объявить КСИР террористической организацией Иран объявил США государством – спонсором терроризма, а их силы на Ближнем Востоке – террористическими группировками.

Хотя Иран действительно вмешивается не в свои дела, с исходящими от него угрозами лучше всего бороться средствами сдерживания и дипломатией, считает Дэниел Депетрис – сотрудник исследовательского центра «Приоритеты обороны» (Defense Priorities), выступающего в защиту сильных и динамичных вооруженных сил США, но против их использования в войнах за рубежом.

«Максимальное давление не изменит поведение режима, но усилит напряженность в отношениях между США и Ираном, возможно, спровоцирует кризис или войну, чего Трамп обещал избегать во время предвыборной кампании», – говорит Депетрис.

«Это еще одно свидетельство тревожного разрыва между президентом и людьми, которые с виду работают под его руководством. Иранцы лезут не в свое дело, но они далеки то того, чтобы представлять угрозу США, единственной в мире сверхдержаве», – добавляет эксперт.

Вице-президент Института национальной безопасности и внешней политики в Фонде «Наследие» (Heritage Foundation) Джеймс Джей Карафано приветствовал решение США.

«США являются глобальной державой с глобальными интересами и ответственностью, – заявил он. – Это мощное заявление, демонстрирующее, что, несмотря на вызовы в Венесуэле, провокации со стороны Северной Кореи, США обладают решимостью и потенциалом, способным показать, что они занимают прочные позиции и на Ближнем Востоке».

Для Индии, чья экономика серьезно зависит от нефти, которую она, в основном, импортирует из таких стран Ближнего Востока, как Ирак и Саудовская Аравия, основные тревоги будут связаны со стабильностью региона и безопасностью морских путей, через которые поставляются энергоносители.

«Индия будет обеспокоена, потому что стабильность на Ближнем Востоке имеет очень большое значение. И если возникает ситуация, когда Иран и Америка фактически вступают в режим конфронтации, то это повлияет не только на эти страны, но и на регион в целом. Вопрос о том, что случится с регионом, что случится с морскими коммуникациями. Мне кажется, здесь возникнут проблемы, если это приведет к чему-то большему», – считает эксперт по вопросам безопасности Харш Пант из Исследовательского фонда «Наблюдатель» (Observer Research Foundation) в Дели.

«Индия будет ждать, смотреть и наблюдать, как далеко все зайдет», – говорит он.

От Индии, которая поддерживает дружественные отношения с Ираном и расширяет стратегическое партнерство с США, также требуют сократить импорт нефти из Ирана.

Помимо заявлений, что она будет пользоваться поставками из других стран – экспортеров нефти, Дели четко не заявлял, собирается ли он свести импорт иранской нефти к нулю, как того требуют США.