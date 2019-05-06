Двойной удар по кошельку 6.05.2019, 15:32

Иллюстрационное фото fotolia

Гродненка заплатила один раз, а деньги с карты сняли дважды.

Обычный поход в магазин обернулся для пенсионерки Лилии Васильевны неприятным сюрпризом. С её карточки одну и ту же сумму списали дважды — сразу в магазине, а затем через три месяца, пишет «Вечерний Гродно».

Неприятная история произошла в начале апреля. Женщина собиралась купить подарок для внучки и отправилась на рынок. По пути зашла в аптеку за лекарствами. Правда, перед этим решила убедиться, что денег достаточно. Посмотрела баланс, а там был только 31 рубль.

— На карточке явно не хватало денег! — вспоминает Лилия.

Дома пенсионерка несколько раз пересчитала, какие были расходы, но всё равно недоставало почти 44 рубля. СМС-сообщение о том, что с карты списана такая сумма, не приходило. Женщина позвонила на горячую линию банка. Ей посоветовали обратиться в отделение, где выдавали карту. Она так и поступила. Выяснилось, что 3 апреля со счёта сняли 43,91 рубля — столько же, сколько заплатила в магазине на Тимирязева в декабре прошлого года.

— Но этого не могло быть! Во-первых, я не совершала покупок конкретно в этом магазине, а во-вторых, за сухофруктами всегда хожу на рынок, — рассказывает пенсионерка.

По словам женщины, в декабре она и вправду ходила в магазин, но на улицу Дубко и покупала не сухофрукты, а продукты. СМС не сохранилось, так как недавно поменяла телефон.

В магазине Лилии Васильевне говорят, что платёж 27 декабря прошёл успешно и деньги за покупку сняли с карточки в тот же день. Даже показали её чек: один экземпляр кассир выдаёт покупателю, второй хранится год в магазине. С чеком пенсионерка снова отправилась в центральный офис банка.

— Там мне говорят, что списанные деньги вернулись на карту, но на карточку ничего не пришло. Потом сказали, мол, деньги якобы «висели в воздухе». Предложили написать заявление в Минск. Вскоре пришёл ответ, что виноваты в магазине: сняли сумму дважды, — недоумевает Лилия Васильевна.

Женщина могла бы уступить, но 44 рубля для неё — весомая потеря.

— Я на эти деньги могла бы купить лекарств на целый месяц, — говорит она. — У меня зарплата 300 рублей и пенсия 250. Больше всего возмущает, что из банка не оповестили, не позвонили, не извинились.

В отделении банка по Гродно и Гродненской области пояснили, что в подобных случаях стараются разбираться объективно и беспристрастно и в случае ошибки делают всё возможное, чтобы как можно быстрее устранить недочёты. И посоветовали пенсионерке ещё раз написать заявление.

Что делать, если деньги с карточки списали дважды

Как отметили в Ассоциации белорусских банков, случаи, когда деньги с карточки списываются повторно, происходят в основном по трём причинам: технический сбой, ошибка банка или мошенничество.

— Нужно немедленно обращаться в банк. Сперва в службу поддержки, а если ответ не удовлетворит — в отделение с заявлением провести внутреннее расследование, — отметили в ассоциации.

Нередко бывает, что списание с карточки происходит не в момент расчёта на кассе магазина, а спустя некоторое время. Может показаться, что деньги списали дважды. Тогда лучше обратиться в банк за разъяснениями. При себе иметь паспорт, номер карты и желательно чек из магазина.

Советы

1. Подключите СМС-банкинг. Это дешёвая услуга позволит в режиме реального времени видеть все транзакции по вашей карте.

2. Проверяйте баланс до и после покупок.

3. Запишите в телефонную книгу номер горячей линии вашего банка.

4. Собирайте чеки, даже если оплата не удалась. Если товар на крупную сумму, то сохраните чеки. При мелких покупках не выкидывайте их минимум месяц.

5. Прочитайте в договоре с банком, в какой форме вы должны сообщать о списании средств.