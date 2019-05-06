Независимый журналист намерен поставить на место милиционеров 3 6.05.2019, 15:55

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Алесь Левчук

Для Алеся Левчука это дело принципа.

Вышли сроки привлечения к ответственности брестского журналиста Алеся Левчука, которого обвиняли в «неповиновении милиции».

Основанием для составления административного протокола на журналиста-фрилансера, члена ОО «БАЖ» стал инцидент 3 марта, когда Алеся Левчука и Милану Харитонову сотрудники милиции задержали на улице Московской. Журналисты в тот день собирались освещать очередную акцию протеста против строительства аккумуляторного завода под Брестом.

При этом в отношении Алеся Левчука сотрудники Московского РОВД Бреста Руслан Хатько и Владимир Шмелев применили физическую силу. После происшествия журналист написал жалобы в Следственный комитет и прокуратуру с требованием наказать сотрудников милиции за неправомерные действия.

Ответил Левчук не дождался, а его жалобы почему-то попали в тот самый райотдел милиции. В результате сотрудник Московского РОВД Александр Луцик составил на журналиста протокол по статье 23.4 КоАП (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица).

"Я считаю, что это была настоящая месть, так как участковый инспектор, который передавал мне протокол, был удивлен, что я вообще готовил эти жалобы", - говорит Левчук.

Дело было передано в суд Московского района Бреста, однако 30 апреля судья Роман Карабаев даже не стал рассматривать административный протокол в отношении журналиста и отправил документ на доработку в милицию.

У сотрудников Московского РОВД было несколько дней, чтобы переделать протокол, но они этого не сделали. В результате 3 мая закончился срок привлечения Алеся Левчука к административной ответственности за якобы неповиновение милиции.

Журналист не намерен на этом останавливаться, так как считает сейчас делом принципа добиться, чтобы милиционеры, которые, по его мнению, 3 марта фактически совершили нападение на него и Милану Харитонову, были наказаны.