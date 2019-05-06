Китай отказался от участия в переговорах по новому ядерному договору с Россией и США 2 6.05.2019, 16:06

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Пекин отверг предложение Трампа.

Китай не будет участвовать в переговорах по новому трехстороннему ядерному договору с Россией и США, заявил представитель Министерства иностранных дел КНР Гэн Шуан, пишет "Новое время"

"Китай выступает против того, чтобы какая-либо страна заранее делала заявления от имени Китая в вопросе контроля над вооружениями, и не будет участвовать ни в каких трехсторонних переговорах по соглашению о ядерном разоружении", - цитирует его слова на брифинге в понедельник Reuters.

Представитель китайского МИД заявил, что ядерные силы КНР находятся на "самом низком уровне", говоря о потребностях нацбезопасности страны. Шуан добавил, что ядерные силы Китая в настоящий момент нельзя сравнивать с ядерным потенциалом США и РФ.

В то же время он подчеркнул, что "Китай всегда выступал за полное запрещение и полное уничтожение ядерного оружия".

Ранее американские СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп планирует заключить "грандиозное ядерное соглашение"с Россией и Китаем.

"Президент ясно дал понять, что он считает, что контроль над вооружениями должен включать Россию и Китай и должен включать все оружие, все боеголовки, все ракеты", - отмечал представитель Белого дома в комментарии CNN.