Белорусы не хотят работать бесплатно 4 6.05.2019, 16:18

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Как на самом деле жители нашей страны относятся к субботникам.

Скажем честно: субботники многих раздражают. Никто не хочет работать бесплатно в выходной день. Об этом прохожие рассказали сайту horki.info во время опроса, который они проводили на улице.

Артур:

- Считаю, большой минус в том, что они проводятся не на добровольной основе, а по "обязаловке". То, что у людей высчитывают деньги из зарплаты во время таких мероприятий – тоже не есть хорошо. Это вообще-то дело каждого конкретного человека, и государство не должно в эту сферу вмешиваться. Положительно лишь то, что в итоге город чистый.

Светлана:

- Не согласна с тем, что с людей деньги высчитывают. Физически я помогать согласна, а причем тут мои деньги? Согласна с тем, что убирать нужно, иначе город может постепенно стать очень неприглядным. В составе своей организации я участвую в уборке. Если понадобится, могу и возле своего подъезда навести порядок.

Оксана:

- К субботникам отношусь не очень хорошо. В нашем городе и так достаточно чисто, так что субботники можно проводить не так часто. По-моему, этой весной было уже три уборки. Организация, в которой я работаю, принимает участие во всех таких мероприятиях. Еще только середина весны, возможно, субботники будут еще.

Напомним, что 4-ое мая чиновники райисполкома в Горках объявили днем безвозмездного труда.