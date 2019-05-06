Ученые: Счастливый брак помогает увеличить продолжительность жизни 3 6.05.2019, 16:34

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Специалисты из Нидерландов исследовали воздействие счастья в браке на то, насколько долгой будет жизнь.

Нидерландские ученые изучили влияние семьи на продолжительность жизни. Как оказалось, счастье в браке способствует долголетию, пишет healthinfo.ua.

Сотрудники Тилбургского университета (Нидерланды) исследовали воздействие счастья в браке на то, насколько долгой будет жизнь. Научное издание Psychological Science обнародовало результаты работы голландских ученых. В ходе работы ученые анализировали информацию, полученную при общенациональном репрезентативном опросе. В нем приняли участие почти 4 500 пар, жителей Соединенных Штатов, возраст опрошенных во всех случаях превышал 50 лет. Специалисты при поддержке Национального института старения получили данные о жизни супружеских пар, почти 99% из которых были разнополыми.

На протяжении 8 лет эксперты собирали данные о самых разных факторах жизни опрошенных семей. Ученые хотели узнать степень удовлетворенности жизнью, поддержку другого партнера, наличие и периодичность физических нагрузок. Также экспертов интересовала самооценка состояния здоровья и количество установленных диагностикой хронических заболеваний, возраст, пол, доход семьи, образование и этническую принадлежность опрошенных. Для определения продолжительности жизни и смертности эксперты использовали Национальный индекс смерти, предоставленный Центрами контроля и профилактики заболеваний.

Около 16% к моменту завершения исследования умерли, причем все случаи были отмечены в семьях с меньшей степенью удовлетворения супружеской жизнью. Кроме того, все умершие относились к группе менее образованных и обеспеченных людей, также в этой категории были люди, ведущие недостаточно активный образ жизни и имеющие недостаточно крепкое здоровье. Согласно сделанным исследовательской группой выводам, счастливая семейная жизнь вполне способна влиять на общее состояние здоровья человека. Взаимоподдержка и любовь в браке оказывают благотворное влияние на организм, продляя жизнь.