Лазер ВВС США сбил ракеты в воздухе 3 6.05.2019, 16:43

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Фото: TWITTER.COM

Лазерная система повысит мощность военных самолетов и защитит истребители от ракет класса «воздух — воздух» и «земля — воздух».

Военные США успешно сбили несколько ракет воздушного старта с помощью наземного прототипа лазерной установки. Об этом сообщает РБК со ссылкой на The Drive.

По данным издания, испытания проходили на полигоне «Белые пески» в Нью-Мексико 23 апреля. Противоракетный лазер разработали в рамках концепции SHiELD (Self-Protect High Energy Laser Demonstrator), по которой к 2021 году все американские истребители вооружат лазерами.

Предполагается, что лазерная система повысит мощность военных самолетов и защитит истребители от ракет класса «воздух — воздух» и «земля — воздух». Подробности испытаний военные держат в тайне. Но, по данным издания, все цели были успешно сбиты.

В декабре 2018 года президент Владимир Путин рассказал об испытаниях боевых лазерных комплексов «Пересвет». Однако, как отметил директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко, боевой лазер работает лишь в идеальных условиях — «когда нет ни тумана, ни песчаной бури, ни осадков».