Очереди на границе: выезда из Беларуси ждут сотни легковушек 6.05.2019, 17:17

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На больших выходных на границах Беларуси выстроились длинные очереди легковых автомобилей на выезд из страны.

К 16 часам дня 6 мая в очередях на выезд в Литву продолжали ждать более 430 машин, а в Польшу — более 350, пишет tut.by.

По данным на 16.00 6 мая, в литовском направлении больше всего машин стоит в «Привалке» — более 140 авто. В пунктах пропуска «Каменный лог» и «Бенякони» — по 120 машин соответственно. В «Лоше» выезда ожидают минимум 40 автомобилей, в «Котловке» — 10.

В польском направлении больше всего машин в «Бресте» — 120. В «Берестовице» скопилось более 110 авто, в «Песчатке» — более 60, в «Брузгах» и «Домачево» — 40 и 20 машин соответственно. В «Козловичах», по данным ГПК, очередей нет.

В сторону Латвии очереди тоже пошли в рост: в пункте пропуска «Григоровщина» выезда ждет более 20 автомобилей, «Урбаны» — минимум 50.

Информация об очередях на границе оперативно обновляется на сайте ГПК каждые два часа. Вы можете выбрать пункт пропуска, где автомобилей меньше. Кроме того, в пунктах пропуска «Брест», «Котловка» и «Григоровщина» работает система электронной очереди. С ее помощью можно заранее забронировать время прохождения контрольных процедур на границе.