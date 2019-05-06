Фанаты сериала «Игры престолов» рассмотрели в кадре кофе из Starbucks 1 6.05.2019, 17:32

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Ошибку можно заметить примерно на пятнадцатой минуте четвертого эпизода финального сезона.

Король Ночи и его армия повержены, Винтерфелл празднует победу. Все пируют: одни пьют алкоголь из рога, другие — чинно, из кубка. Одна Дейенерис пьет кофе. Из стаканчика Starbucks, пишет «Медуза».

«Может быть, она злится из-за того, что сотрудники Starbucks в Вестеросе неправильно написали ее имя на стакане»?

Maybe she's pissed because Starbucks in Westeros spelled "Daenerys" wrong. pic.twitter.com/2uBJzU8DBw — Randi Mayem Singer (@rmayemsinger) 6 мая 2019 г.

Ошибку можно заметить примерно на пятнадцатой минуте четвертого эпизода финального сезона «Игры престолов». В сцене стакан то появляется, то загадочным образом исчезает.