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Фанаты сериала «Игры престолов» рассмотрели в кадре кофе из Starbucks

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  • 6.05.2019, 17:32
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Ошибку можно заметить примерно на пятнадцатой минуте четвертого эпизода финального сезона.

Король Ночи и его армия повержены, Винтерфелл празднует победу. Все пируют: одни пьют алкоголь из рога, другие — чинно, из кубка. Одна Дейенерис пьет кофе. Из стаканчика Starbucks, пишет «Медуза».

«Может быть, она злится из-за того, что сотрудники Starbucks в Вестеросе неправильно написали ее имя на стакане»?

Ошибку можно заметить примерно на пятнадцатой минуте четвертого эпизода финального сезона «Игры престолов». В сцене стакан то появляется, то загадочным образом исчезает.


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