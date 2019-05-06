Порошенко назначил нового командующего ООС 3 6.05.2019, 17:38

1,271

Александр Сырский

Президент Украины назначил новым командующим ООС на Донбассе Александра Сырского.

Об этом Петр Порошенко сообщил в Тwitter, пишет "Новое время".

"Принял решение назначить на должность Командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Александра Сырского. Он прошел все командные должности, от командира взвода до заместителя начальника Генерального штаба ВСУ", - сообщил Порошенко.

Прийняв рішення призначити на посаду Командувача Об’єднаних сил генерал-лейтенанта Олександра Сирського. Він пройшов усі командні посади, від командира взводу до заступника начальника Генерального штабу ЗСУ. — Петро Порошенко (@poroshenko) 6 мая 2019 г.

Отдельно президент поблагодарил бывшего командующего ООС Сергея Наева и всех военнослужащих, которые привлекались к участию в операции за мужество, решительность и стойкость.

Читайте также: В штабе ООС рассказали, какие населенные пункты были возвращены под контроль Украины за год

Сырский в начале 2010-х годов был первым заместителем начальника Объединенного оперативного командования Вооруженных сил Украины, начальником штаба.

С началом антитеррористической операции на востоке Украины был начальником штаба сектора "С", одним из главных командиров сил АТО во время боев за Дебальцево зимой 2015 года, координировал выход украинских военных из Дебальцево, за это награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени и впоследствии получил звание генерал-лейтенанта.

Участвовал в управлении операциями в Углегорске и в районе села Редкодуб.

В 2016 году Сырский возглавил Объединенный оперативный штаб ВСУ.