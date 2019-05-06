Чудо-посылка: пенсионерка заказала лекарство за 5 рублей, а «попала» на сумму в 30 раз больше 6.05.2019, 17:41

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Как не попасть на «развод» мошенников в Сети.

Пенсионерка заказала по интернету средство от артритов и артрозов за 5 рублей. Через несколько дней пришла посылка с чудодейственным лекарством, но сумма была в 30 раз дороже — более 150 рублей, пишет «Вечерний Гродно». Теперь женщине звонят неизвестные, требуют, чтобы посылку она оплатила и забрала, и грозят неприятностями.

Увидела Малахова и поверила

В редакцию обратилась Екатерина, невестка Людмилы Васильевны. Девушка рассказала, что несколько недель назад свекрови купили новый смартфон. Она ещё не особо его освоила, но уже умеет пользоваться интернетом. Однажды ночью она читала новости и всплыло окно с рекламой чудо-средства, которое помогает от артритов и артрозов.

— Говорит, увидела там фото Малахова. Спрашиваю: «Какого?» А она мне — Андрея, который «Пусть говорят» ведёт. Вот и решила заказать пробный флакон за 5 рублей. Мол, если поможет, такой же купит ещё и бабушке, — с трудом сдерживая эмоции, вспоминает Катя.

В ту же ночь, около 2:30, раздался звонок на мобильник пенсионерки. Звонил незнакомый мужчина, начал что-то расспрашивать, но Людмила Васильевна не стала долго разговаривать и положила трубку.

— Утром я набрала этот номер, но никто не ответил. Посмотрела историю в телефоне свекрови, но ссылки на сайт, где она делала заказ на пробный флакон, я так и не нашла. Спустя неделю на почту на наш домашний адрес пришла посылка на сумму более 150 рублей, — продолжает Екатерина и в подтверждение своих слов показывает фото большой коробки, на которой указаны лишь фамилия и инициалы ИП и обратный адрес — Минск, а/я 90.

Девушка не стала забирать посылку, а попросила отослать её обратно. Она уже и думать забыла о том, что произошло, пока её свекрови Людмиле Васильевне не стали настойчиво звонить с разных номеров незнакомые люди, представлялись консультантами интернет-портала и требовали оплатить посылку. Иначе, говорят, пенсионерку привлекут к ответственности. Якобы у них есть запись телефонного разговора, которая подтверждает, что пенсионерка делала заказ, а значит, покупка совершена.

— Свекровь клянётся, что заказывала только пробный флакон, не более. Мы вернули посылку, а звонки всё равно не прекращаются, — говорит Екатерина.

Вместо ИП отвечает центр поддержки клиентов

По словам девушки, это уже не первый случай, когда «разводят» её родственников. Однажды мама пошла на презентацию, а вернулась с набором сковородок за 2000 рублей. Бабушка как-то купила якобы чудодейственную медвежью кровь…

— Сколько ни предупреждала, а всё равно ведутся на удочку. Мне знакомые говорят: брось ты это дело, тебе что, заниматься нечем? Но если предположить, что у большинства людей зарплаты 300–400 рублей, то как отдать сейчас половину за какую-то непонятную жидкость, которую ещё неизвестно, можно ли пить? Если бы чаще реагировали на такие ситуации, возможно, этих ипэшников было бы меньше, — добавила Екатерина.

Журналисты попытались связаться с сомнительным предпринимателем. Оказалось, мужчина зарегистрировал ИП в декабре прошлого года в Минске. В интернете они нашли номер мобильного телефона, но он оказался «неправильно набран». Никаких других контактов — рабочего телефона, сайта, адреса фирмы — нет. Позвонив по номеру, с которого звонили пенсионерке ночью, попадаешь в центр поддержки клиентов, но все линии постоянно заняты и операторы не отвечают.

Что делать?

По Закону «О защите прав потребителей», продавец обязан своевременно предоставлять покупателю достоверную информацию о предлагаемом товаре или услуге. Там должны быть указаны: наименование товара, его виды и особенности; сведения об основных потребительских свойствах; цена и условия оплаты; гарантийный срок, если он установлен; рекомендации или ограничения по использованию; дата изготовления; наименование и адрес продавца (если это ИП — его Ф. И. О. и место жительства); страна происхождения товара; сведения об обязательном подтверждении соответствия товара; количество и комплектность товара.

— Если товар реализуется через интернет, значит, у предпринимателя должен быть сайт, на котором указана вся необходимая информация. Более того, поскольку цена за товар изменилась, пенсионерка вправе отказаться от покупки без возмещения почтовых расходов продавцу, но она должна письменно заявить требование об отказе от договора, — пояснила председатель правления ОО «Гродненский центр правовой помощи потребителям» Жанна Гостяева.

Что нельзя продавать через интернет

Продажа товаров в интернете регулируется постановлением cовмина № 31 от 15 января 2009 года. Согласно документу, нельзя продавать через интернет драгоценности, пиротехнику, лекарства, биологически активные добавки к пище, специализированную пищевую продукцию для питания спортсменов, ветеринарные средства, оружие и патроны к нему, алкогольные напитки, семена мака, табачные изделия.

Как сообщили в управлении торговли и услуг горисполкома, с 27 июля этого года Правила продажи товаров при осуществлении розничной торговли изменятся (постановление cовмина от 1 марта 2019 года № 143). Так, кроме вышеперечисленных товаров, через интернет также нельзя будет продавать слабоалкогольные напитки и пиво, жидкости для электронных систем курения. Продажа скоропортящейся пищевой продукции и пищевой продукции для питания спортсменов допускается только при наличии у продавца торгового объекта.