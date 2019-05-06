Астролог: В Беларуси грядут перемены 10 6.05.2019, 18:06

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Известный астролог Влад Росс считает, что дни Лукашенко у власти сочтены.

Правитель Беларуси Александр Лукашенко может продержаться у власти лишь до 2020 года, а затем существует значительная вероятность, что его свергнут.

Об этом сообщает известный астролог Влад Росс, пишет «Апостроф» со ссылкой на politeka.net.

Пока Лукашенко будет находиться у власти, в его стране не будет происходить кардинальных изменений. Хотя многие говорят о возможном вторжении Путина в Беларусь, астролог считает такой сценарий маловероятным и придуманным.

Путин, по заверению Росса, считает, что Беларусь и так ему полностью подчиняется, а значит не имеет смысла ее аннексировать. По сути, Путин и так уже захватил Беларусь – гибридно. Российские войска могут спокойно находиться на белорусско-украинской границе и в любой момент по приказу Путина начнут наступление и захват украинских территорий.

«Приказ Путина – и через полдня танки будут уже в Киеве», — отмечает астролог.

Лукашенко, по мнению Росса, не станет перечить Путину, так как полностью зависит от него в финансовом плане, а также в сфере нефти и газа. При этом Лукашенко пытается маневрировать и угождать России и Европе.

Особенно серьезные изменения начнутся в 2021 году. Тогда и «полетят головы» всех лидеров стран, которые на своих должностях просидели уже по 20 и больше лет.