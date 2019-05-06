Reuters: Россия продолжает поставлять загрязненную нефть 4 6.05.2019, 18:12

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Грязная нефть поставляется из России в Беларусь, несмотря на заявления сторон.

В российском морском торговом порту Усть-Луга продолжают грузить загрязненную нефть на танкеры, пишет 6 мая Reuters со ссылкой на источники на рынке.

По их словам, содержание органического хлора все еще не соответствует нормам. Также грязная нефть поставляется из России в Беларусь, несмотря на заявления сторон.

Собеседник агентства в "Белнефтехиме" рассказал, что пока неясно, когда возобновятся поставки чистой российской нефти по трубопроводу "Дружба".

2 мая Москва и Минск заявили, что чистая нефть уже поступила в Беларусь. По словам источника агентства, Мозырский нефтеперерабатывающий завод в республике продолжает очищать свое оборудование от загрязненной нефти и еще не возобновил переработку.

В конце апреля концерн "Белнефтехим" сообщил, что полное восстановление транзита нефти по нефтепроводу "Дружба" займет несколько месяцев.

На резкое ухудшение качества нефти из России "Белнефтехим" пожаловался 19 апреля. Выяснилось, что экспортируемая нефть загрязнена хлорорганическими соединениями. СКР ищет виновных. Предполагается, что нефть загрязняется в районе Самары. После Беларуси от приема нефти отказались Польша и Украина.