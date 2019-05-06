Прокурор настаивает на реальном лишении свободы Кокорина и Мамаева 1 6.05.2019, 18:22

По мнению прокурора, футболисты смогут исправиться только в изоляции от общества.

В понедельник возобновился процесс над нападающим "Зенита" Александром Кокориным, его братом Кириллом, полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым и детским тренером Александром Протасовицким.

Подсудимые обвиняются в участии в двух драках в центре Москвы 8 октября 2018 года, в результате которых пострадали белорус-водитель Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга РФ Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

В суде начались прения: прокурор Светлана Тарасова подчеркнула, что настаивает на реальном лишении свободы Кокорина и Мамаева.

- Полагаю, что исправление подсудимых будет только в изоляции от общества. С наказанием с реальным лишением свободы, — цитирует женщину sport-express.ru.