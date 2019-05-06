В Минске ввели в эксплуатацию один из главных долгостроев 3 6.05.2019, 18:31

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С момента начала подготовки площадки и до окончания стройки прошло 12 лет.

Застройщик «Тапас» на своем сайте отчитался о вводе в эксплуатацию бизнес-центра «Футурис». 27-этажная высотка возле развязки МКАД и проспекта Независимости являлась одним из главных долгостроев столицы. С момента начала подготовки площадки и до окончания стройки прошло 12 лет, пишет «Онлайнер».

Территорию, где будет строиться бизнес-центр, обнесли забором еще весной 2007 года. На эскизах здание представляло собой высотку с двумя остроконечными шпилями и «парящим» между ними гигантским шаром из золотистого стекла. Таким был проект архитектора Виктора Крамаренко. Первое название — «Голд Сити» — в итоге было отвергнуто, претерпел изменения и облик комплекса.

Капсула в основание бизнес-центра была заложена только в 2010 году. Здание строилось два года, а затем из-за разногласий между инвесторами работы были остановлены. В 2013 году недостроенный бизнес-центр выкупила группа компаний «Тапас». Впоследствии долгострой еще несколько лет представлял собой монолитный скелет, обтянутый огромными рекламными полотнами вместо фасадов.

«Футурис» состоит из 27-этажной башни и 3-этажного здания в форме стилобата. Особенностью высотки стал фасад в виде мультимедийного экрана, позволяющего выводить на него любую графику от статичных картинок и фото до видео в формате НD.