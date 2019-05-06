В ЕС опубликовали поправки, усложняющие строительство «Северного потока-2» 6.05.2019, 18:32

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Они вступят в силу через 20 дней с момента публикации.

Поправки, которые будут усложнять строительство российско-германского газопровода «Северный поток-2», были опубликованы в Официальном журнале Европейского союза 3 мая. Они вступят в силу через 20 дней с момента публикации. У стран-члены Евросоюза будет 9 месяцев на их внедрение, передает «Радио Польша».

Изменения газовой директивы оказались менее строгими, чем планировалось изначально, потому что некоторые положения были смягчены странами-членами ЕС. Противники «Северного потока-2» хотя и не были удовлетворены изменениями, признали, что это единственный вариант, на который согласился ЕС и который может усложнить строительство газопровода.

В конкретном случае применение строгих правил ЕС по отношению к «Северному потоку-2» должно быть ограничено территориальными водами Германии. Речь идет о прозрачности цен, разделении собственности и согласии на доступ других компаний к газопроводу.

Что касается остальной части газопровода, то правила, которые будут ее регулировать, будут согласованы во время переговоров Германии с Россией.

Европейская комиссия должна следить за тем, соблюдается ли законодательство ЕС. Польша уже пообещала, что будет следить за ЕК и контролировать, как реализуются и исполняются изменения, внесенные в газовую директиву.

Как сообщает издание «Ведомости», концерн «Газпром» начал строительство газопровода «Северный поток-2» в российских территориальных водах и планируется проложить 100 км первой нитки магистрали в течение одного месяца. Длина участка газопровода в российских территориальных водах составляет около 114 километров.