Что произошло в Шереметьево: два важных момента Владимир Милов

6.05.2019, 18:46

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ИСТОЧНИК: MEDIAMETRICS

Принципиальный вопрос в том, что у нормального самолета не должны отказывать все бортовые системы.

Интересно наблюдать за защитниками Superjet: «а что, нормальный самолет, другие тоже падают». Два крупных пробела в их рассуждениях:

1. «Всего одна катастрофа за все время эксплуатации» (не считая индонезийской, где действительно была ошибка пилота).

Учитывая то, какое короткое время он эксплуатируется, как мало самолетов летает, и сколько времени эксплуатируемые Superjet стоят на земле, одна катастрофа – это уже очень много. А посчитайте еще отказы и аварийные посадки – сколько раз пилотам удавалось спасти ситуацию при многочисленных отказах – тут и говорить нечего.

2. Вообще ни слова о том, как у самолета могла отказать вся автоматика и радиосвязь – с нормальным самолетом такого происходить не должно.

Замыливают эту тему, переводят на ошибки пилотов, начинают стыдить пассажиров за то, что хватали багаж. Кратко на эту тему: на российских авиалиниях очень слабый инструктаж на эту тему, и многие россияне нечасто летают – четкого понимания, что нельзя в такой ситуации хватать сумки, не выработано. Но это все отдельный разговор, а вот принципиальный вопрос в том, что у нормального самолета не должны отказывать все бортовые системы – ни от удара молнии, ни от чего.

Повторю еще раз экономическую и управленческую сторону вопроса:

- Нужно было изначально делать ставку на конкуренцию в гражданском авиастроении.

- Ту, Ил, Ан и кооперация с Украиной, вот эти военные проекты по конверсии (Сухой, Иркут). Кто будет лучше вытягивать – тому и помогать, а не делать ставку на одного монополиста.

- Нужно было изначально ориентироваться на международный рынок и экспортные поставки, а не создавать производителю тепличные условия дома, заставляя свои авиакомпании покупать этот самолет. Невзирая на проблемы, и тем самым расслабляя производителя и стимулируя его впихивать клиентам что попало.

Это – азы. Конкуренция против монополии.

Владимир Милов, Facebook