СБУ: РФ готовила теракт на складе боеприпасов ВСУ 3 6.05.2019, 19:06

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В начале этого года россияне завербовали сотрудника арсенала ВСУ, угрожая его родным.

Сотрудники военной контрразведки СБУ предотвратили подготовку спецслужбами России теракта на одном из арсеналов ВСУ, где хранятся стратегические запасы новейших ракет и боеприпасов. Об этом сообщает liga.net со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным спецслужбы, в начале этого года россияне завербовали сотрудника арсенала ВСУ. Для этого они "использовали методы психологического влияния и давления, угрожая безопасности родственников", которые живут на временно оккупированных территориях на Донбассе. Перед ним поставили задачу собирать информацию о военном объекте, в частности, о состоянии охраны, наличии и перемещении оружия.

Полученную информацию спецслужбы РФ планировали использовать для диверсий.

На видео, опубликованном СБУ, сотрудник арсенала рассказывает о себе и диверсии, которая планировалась.